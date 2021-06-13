شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 73.4% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 73.4 % بعد ارتفاع إجمالى المتعافين لـ200273 حالة حتى اليوم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 272491 من ضمنهم 200273 حالة تم شفاؤها، و15582 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.