شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف تحذر: سوء التغذية يهدد حياة 33 ألف طفل فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أنه فى تيجراى شمال إثيوبيا، ينزلق المزيد من الأطفال الصغار والرضع بشكل خطير بالقرب من المرض والموت المحتمل بسبب سوء التغذية. جاء ذلك وفق بيان أطلقه ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

ووفق البيان وقالت اليونيسف إنها تعمل مع شركائها لتوفير التغذية والرعاية الصحية ودعم المياه النظيفة. محذرة، فى حالة عدم وصول المساعدات الإنسانية، فإن ما يقدر بنحو 33 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد فى المناطق التى يتعذر الوصول إليها حاليًا فى تيجراى معرضون بشدة لخطر الموت.

قالت اليونيسف إنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها فى تيجراى عبر جميع المناطق السبع، مع التركيز على فحص وعلاج الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد. منذ فبراير، حيث تم فحص 250 ألف طفل دون سن الخامسة للكشف عن الهزال وتم قبول أكثر من 7000 منهم للعلاج.