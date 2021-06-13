شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: أسبوع القاهرة للمياه يناقش تحديات المناخ وتكنولوجيات المياه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الأحد، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص».

وقال وزير الري إن أسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨ بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطه بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١ يأتي تتويجًا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في النسخ الثلاث السابقة منه، حتي أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف «عبدالعاطي»، أن هذا الحدث يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وأوضح وزير الري أن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تواصل مجهوداتها من أجل الاعداد للنسخة الرابعة من الاسبوع، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير في استخدامات الاراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميًا ودوليًا.

ويشارك في هذا الحدث الهام عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم .

ويتضمن أسبوع القاهرة للمياه عروضًا ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين خلال اكثر من ٧٠ جلسة فنية، ويقام على هامش الاسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي واساليب اعادة استخدام المياه.

ويستضيف الأسبوع العديد من الأحداث والفعاليات رفيعة المستوي منها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، وكذا الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية وذلك لوضع خارطة طريق لتكامل الأنشطة الزراعية مع إدارة الموارد المائية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة التنمية الزراعية وكذا منظمة الاسكوا، إلى جانب عدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمارالأوروبي، بالاضافة إلى منتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي، كما تقيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول الزراعة المستدامة، بالإضافة لعدد من الجلسات الفنية الهامه التي ينظمها كل من مكتب اليونسكو بالقاهرة وجامعة كولونيا والمعهد الدولي لإدارة المياه ومؤسسة دلتارس ومبادرة البرمجة المشتركة حول «تحديات المياه من أجل عالم متغير»، وشبكة بناء قدرات دول حوض النيل ومعهد استوكهولم الدولي للمياه، ولازالت السكرتارية تتلقي العديد من الطلبات لتنظيم الجلسات والأحداث الجانبية والأحداث رفيعة المستوي التي سيتم الإعلان عنها تباعًا.

على جانب آخر، تلقت اللجنة العلمية عدد من الأبحاث العلمية وجاري تقييمها واختيار عدد منها للعرض بالمؤتمر والنشر بالعدد الخاص بمجلة علوم المياه الخاصة بالمركز القومي لبحوث المياه، ومن الجدير بالذكر ان اللجنة العلمية قد استقبلت في وقت سابق عدد ١٥٠ ملخص بحثي محلي ودولي من عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية منها (فرنسا- ألمانيا- الهند- اليابان- الأردن- لبنان- ليبيا- موريتانيا- المغرب- هولندا- فلسطين- إسبانيا- تونس- أوغندا- انجلترا- الولايات المتحدة).

وتتابع السكرتارية الأنشطة والمسابقات المختلفة التي ستعقد خلال الحدث ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في 3 دقائق والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين التي تقدم لها ٣٠٠ مزارع من جميع محافظات مصر حتى الآن.

وتتواصل الترتيبات الخاصة بملتقي المبتكرين الصغار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

لحضور الأسبوع والمشاركة في فعالياته المختلفة برجاء زيارة الرابط التالي https://www.cairowaterweek.eg/register/