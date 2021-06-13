شكرا لقرائتكم خبر عن أمناء إدارة العريش يدعم مبادرة الرئيس «اتحضر للأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود الكاشف رئيس مجلس امناء إدارة العريش التعليميه، ان المجلس قام بوضع خطه زمنيه للمرور على مدارس الاداره ودعمها بالاشجار وذلك في اطار دعم المجلس للمبادرة الرئاسيه التي اطلقتها وزارة البيئة «اتحضر للاخضر» واتلي تقام تحت رعاية وبتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الكاشف، أن رئيس مجلس الأمناء يرافقه الدكتور شاكر بدوي رئيس لجنة التعليم بالمجلس، فيصل ابو هاشم رئيس لجنة الاعلام، قاموا بزيارة مدرسة ال ايوب بحضور رياض العزازي مدير المدرسه لتنفيذ المبادرة.

واكد رئيس لجنة التعليم بالمجلس، انه تم دعم المدرسه بعدد ١٥٠ شتله، بجانب دعم المدرسه بخراطيم ري بالتنقيط لري الاشجار التي تم زراعتها في المدرسة ضمن المبادرة.

من جهته اشاد رياض العزازي مدير مدرسة ال ايوب بدور المجلس في دعم المدرسه، مؤكدا على ان إدارة المدرسه تقوم بمتابعه الشتلات التي تم زراعتها مشيرًا إلى اهمية المبادره التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على البيئة.