شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إنشاء «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم قرار جديد للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إنشاء مجمعة باسم «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج»، تتخذ من مدينة القاهرة مقراً لها، ويجوز أن تنشىء فروعاً لها داخل جمهورية مصر العربية.

وتتولى المجمعة إدارة فروع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة.

وللإطلاع على نص القرار

الجريدة الرسمية 13 يونيو 2021