شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن المساحة الصديقة للنساء؟.. منطقة آمنة لرائدات الأعمال المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتُتحت المساحة الصديقة للنساء، أمس السبت، بمدينة عزبة البرج بدمياط بهدف خلق مساحة لائقة للنساء والفتيات بالمنطقة.

ماذا نعرف عن المساحة الصديقة للنساء؟

تم تطوير المساحة الصديقة للنساء من خلال الشراكة بين والمجلس القومي للمرأة ومحافظة دمياط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من سفارة المملكة الهولندية في مصر.

وقد صٌممت هذه المساحة باستخدام نهج تشاركي ومراعي للنوع الاجتماعي لتمكين النساء والفتيات من خلال توفير فرص للتمكين الاقتصادي، وتشجيع المرأة على القيادة والمشاركة في الحياة العامة.

وفقاً للبيان الصادر عن المجلس القومي للمرأة فإن المساحة الصديقة للنساء تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال شرق دمياط بالقرب من مكتبة مصر العامة التي افتتحت حديثًا في مدينة عزبة البرج.

صُمّمت المساحة الصديقة في عزبة البرج لتكون منطقة عامة آمنة ومساحة لرائدات الأعمال المحليات لعرض منتجاتهن وتسويقها للمجتمع المحلي في عزبة البرج، ولكي تكون مكانًا مفتوحًا لزائري مكتبة مصر العامة، التي يحيط بها المكان. وقدصُمّمت المساحة وبنيت على أساس تقييم احتياجات المجتمع المحلي ومن خلال نهج تشاركي يشمل النساء والرجال، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تضمّن البرنامج تدخلات لتعزيز مهارات المرأة والفرص الاقتصادية لها، كما أُطلقت مبادرة «ست الدار» في إطار برنامج المدن الآمنة والذي توفّر من خلاله برنامج تدريبي للنساء من المجتمع المحلي على تصميم المشروعات وتسعير المنتجات والتسويق ومراقبة الجودة وزيادة الدخل، كي يتمكنّ من مهارات إدارة الأعمال بصورة أكثر نجاحًا. وقد نتج عن هذا البرنامج إقامة عدة مشروعات تجارية بين المستفيدات.

تأتي المساحة الصديقة اللنساء كجزء من المبادرة العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للمدن والمساحات العامة الآمنة للنساء والفتيات، والتي تهدف إلى ضمان تمكين النساء والفتيات في مصر اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في الأماكن العامة دون تعرض للتحرش الجنسي وأشكال العنف الأخرى الممارسة ضد النساء والفتيات. تعد مصر من الدول المؤسسة للبرنامج منذ عام 2012، وقد طُرح النموذج في الإسكندرية ودمياط والجيزة والقاهرة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة لدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. توسعت هذه المبادرة العالمية لتشمل 50 مدينة وتواصل تحقيق نتائج إيجابية مع شركائها.

لا تخدم هذه المساحة فقط حاجة المجتمع المحلي لمنطقة عامة، حيث تكون النساء والفتيات آمنات ولديهن إمكانية الوصول إلى فرص اجتماعية واقتصادية موسعة، ولكنها أيضًا منصة لدعم التغيير من خلال تعزيز التعامل القائم على الاحترام بين الجنسين في الأماكن العامة.