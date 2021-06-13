شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤكد على اهتمام الرئيس بتنمية وتعمير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء.

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى التركيز على المشروعات التنموية والبنية التحتية، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الرئيسية، وأهمها مشروعات التنمية المجتمعية التي تلبى احتياجات المواطنين وتدعم التنمية في مختلف المجالات.

أوضح المحافظ أن المشروعات المنفذة تركز على المرافق الخدمية من محطات مياه وشبكات مياه وصرف صحى ومدارس ومراكز شباب ووحدات سكنية، وذلك إلى جانب مشروع تطوير مدينة العريش الذي يتم من خلاله رفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية الموصلة اليها لفتح شرايين جديدة داخل مدينة العريش.