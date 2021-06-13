شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، عدد 4 حالات وفاة جديدة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام وبئر العبدالمركزي، ليصل عدد الحالات إلى 203 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينتي العريش وبئر العبد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالات المتوفاة.

وأكد محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أن حالات الوفاة لـ٤ أشخاص في ال50 و63 68 و78 من العمر، رجل وسيدة من العريش، ورجل وسيدة من بئر العبد.