شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل بيطرية للحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قيام المديرية بالإشتراك مع إدارة فاقوس البيطرية، بتنفيذ قافلة بيطرية بناحية وحدة قرية أكياد وعزبها بمركز فاقوس، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 37 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة، وإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 20 رأس ماشية، والفحص بجهاز السونار لعدد 25 رأس ماشية، كما تم تجريع 215 رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 290 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، وتسجيل وترقيم 10 رؤوس ماشية، وفحص وعلاج 350 طائر.

وأضاف مدير المديرية أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعى لدى المربيين، والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية من الأبقار والجاموس لتحسين إنتاجيتها من اللحوم والألبان .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية، والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القري الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية ،من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .