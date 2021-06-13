شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور المحافظ ومايا مرسي.. افتتاح مساحة صديقة للسيدات بدمياط لتمكين المرأة اقتصاديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال شرق دمياط بالقرب من مكتبة مصر العامة في مدينة عزبة البرج، افتتحت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض وممثلي السفارة الهولندية كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر؛ السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر مساحة صديقة للمرأة في المنطقة بهدف خلق مساحة لائقة للنساء والفتيات بالمنطقة، وتكن مساحة لرائدات الأعمال المحليات لعرض منتجاتهن وتسويقها للمجتمع المحلي في عزبة البرج، ولكي تكون مكانًا مفتوحًا لزائري مكتبة مصر العامة، التي يحيط بها المكان.

وصُمّمت المساحة وبنيت على أساس تقييم احتياجات المجتمع المحلي ومن خلال نهج تشاركي يشمل النساء والرجال، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وقد تم تطوير المساحة الصديقة للنساء من خلال الشراكة بين والمجلس القومي للمرأة ومحافظة دمياط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من سفارة المملكة الهولندية في مصر.

وأعربت مايا مرسي عن سعادتها بالمشاركة في الافتتاح وباختيار مكتبة مصر العامة بعزبة البرج لتخصيص مكان آمن للسيدات بالمحافظة، الأمر الذي سيساعد سيدات بعزبة البرج لتسويق منتجاتهن من خلال المعرض الدائم الذي سيتم إنشائه ضمن المساحة الصديقة للمرأة هذا إلى جانب توفير مساحة خاصة آمنة لها.

وأثنت الدكتورة مايا مرسي على دور كل الاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية وهيئة الامم المتحدة للمرأة في دعم ومساندة جهود مصر الرامية إلى تمكين المرأة المصرية، بما يتماشي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ،المنبثقة من رؤية مصر 2030.

من جانبها، قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن هذا التطوير يأتي كجزء من استراتيجية المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى مساحات عامة تدعم تكافؤ الفرص.

وقالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تصريحات لها، إنه «يجب تصميم الأماكن العامة بوعي وبالشراكة مع المجتمع ومع النساء في المجتمع، كجزء من نهج مصمم للاستجابة للاحتياجات والتطلعات المختلفة للنساء والفتيات والرجال والفتيان الذين يستخدمونها».

بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر في تصريحات له، الأحد: «في إطار خطة عمل الاتحاد الأوروبي المعنية بالنوع الاجتماعي، نلتزم بدعم جميع الجهود لضمان مساحة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات. عندما يتحقق ذلك، ستتاح المزيد من الفرص للنساء والفتيات، بما في ذلك العمل والتعليم والخدمات.

وأكد هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية في مصر في كلمته، -نقلها ممثل من السفارة- أنه «في العديد من البلدان، تعتبر الأماكن العامة ملكًا للذكور، مما يترك خيارات محدودة للنساء لممارسة مهاراتهن الاجتماعية والاقتصادية. أيضًا، بالنسبة لأمهات الأطفال، غالبًا ما تكون المناطق الآمنة والصديقة للأطفال غير متوفرة. مع تطوير هذه المساحة الجديدة، وضعت دمياط نموذجًا للمحافظات الأخرى».

تأتي المساحة الصديقة اللنساء كجزء من المبادرة العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للمدن والمساحات العامة الآمنة للنساء والفتيات، والتي تهدف إلى ضمان تمكين النساء والفتيات في مصر اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في الأماكن العامة دون تعرض للتحرش الجنسي وأشكال العنف الأخرى الممارسة ضد النساء والفتيات.

وتعد مصر من الدول المؤسسة للبرنامج منذ عام 2012، وقد طُرح النموذج في الإسكندرية ودمياط والجيزة والقاهرة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة لدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. توسعت هذه المبادرة العالمية لتشمل 50 مدينة وتواصل تحقيق نتائج إيجابية مع شركائها. لا تخدم هذه المساحة فقط حاجة المجتمع المحلي لمنطقة عامة، حيث تكون النساء والفتيات آمنات ولديهن إمكانية الوصول إلى فرص اجتماعية واقتصادية موسعة، ولكنها أيضًا منصة لدعم التغيير من خلال تعزيز التعامل القائم على الاحترام بين الجنسين في الأماكن العامة.