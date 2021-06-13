شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ٢٢ شيشية ورفع ٤٢ حالة إشغال ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، حملة لرفع الإشغالات من شارع فاروق وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميره، وشارع مولد النبي، وشارع البوسطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بشن حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، أسفرت الحملة عن مصادرة ٢٢ شيشة، وتغريم ٧ من أصحاب المحال لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، كأحد أهم الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة لرفع الإشغالات المخالفة، وتم رفع ٤٢ حالة إشغال متمثلة في كراسى وترابيزات، وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.