شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول إدارة الأزمات والكوارث لرفع الوعي المجتمعي لدى الشباب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الأحد، قيام إدارة شباب منيا القمح، بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام، بتنفيذ ورشة عمل بعنوان «إدارة الأزمات والكوارث»، وذلك ضمن خطة نشاط الجوالة والجوالات، بحضور عبدالحميد فتحي عبدالحميد، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام، ومحمد بنداري، منسق فرق الجوالة والجوالات بمديرية الشباب والرياضة، وذلك بمركز شباب تلبانة بمشاركة عددٍ من أعضاء فريق الجوالة بالمركز، بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحد من مخاطر الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات له، الأحد، أن ورشة العمل تناولت التعريف بالأزمة والكارثة وأنواع الأزمات، وكيفية التصدي لها، ومتابعة الجزء العملي للمشاركين عن محاكاة الأزمات، وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى تعريفهم بطرق تشكيل فريق إدارة الأزمة، وعرض بعض الصعوبات التي تواجه إدارة الأزمات الرشيدة، وأهم المقومات اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية