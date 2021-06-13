شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات أسرة محمد على وسلاح نارى غير مرخص ضمن مضبوطات شقة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات التي عثر عليها داخل شقة بالزمالك، وهى عبارة عن كمية كبيرة من مجوهرات واللوحات الفنية والعملات الذهبية التي يرجع تاريخيها للحضارة المصرية القديمة والإسلامية واسرة محمد على.



جانب من مقتنيات شقة الزمالك



مقتنيات تعود لعصر اسرة محمد على



مقتنيات اثار اسلامى

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها مع التحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة.

وأكدت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أن تقارير اللجان الفنية انتهت إلى العثور على 1204 قطعة اثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وعدد 787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي والتي تم شرائها من مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعة أثريه مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية.



اثار محمد على



احجار كريمة من اسرة محمد على



المضبوطات الاثرية 2



المضبوطات الاثرية الاسلامية



المضبوطات الاثرية

كما تم فحص عدد 216 لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاثة فئات على النحو التالي، الفئة الأولى عدد 103 لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي "منها لوحات أثرية مسلسل 17، 18، 19، 34، 35، 61، 70، 87، 88، 89، 91، 100، 102، من التقرير"، أما الفئة الثانية فقد بلغ عدد 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتخفي، وعن الفئة الثالثة: عدد 47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، وعدد 10 لوحات اوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

بالإضافة إلى فحص 3707 قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجوادة ومنخفض الجودة، والاحجار الكريمة وشبة الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.



المضبوطات من الحضارة المصرية القديمة



تحف من اسرة محمد على



سجاد تاريخى



صك تحرير رقبة من محمد على



عملات ذهبية

بالإضافة الى العثور على سلاح ناري وذخيرة “مسدس ماركة كولت كوبرا" ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

كما ثبت من الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بان المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات، وعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات، وعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح نارى سواء للمنفذ ضده او والده.



مسدس



مضبوطات اثار اسلامية 2



مضبوطات اثار مصرية 3



مضبوطات اثار مصرية قديمة واسلامية



مضبوطات اثار مصرية



مقتنيات شقة الزمالك



مقتنيات



نجفة من عصر اسرة محمد على 2