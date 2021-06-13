شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بداية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل مديرية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادى، تمهيدا لإعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2021، حيث انتهدت المديرية من تصحيح مادة الدراسات الاجتماعية.

من جانبه، أكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

واختتم الطلاب امتحانات نهاية العام 9 يونيو الماضى، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالب وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة .

وشهدت الامتحانات التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات ، مع ضرورة تواجد 14 طالب باللجنة والحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع ، مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.