شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومطروح السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

غدا انخفاض بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

شاهد.. مضبوطات شقة الزمالك من المجوهرات والتحف الأثرية

وثقت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فيديو مصور للكشف عن المجوهرات والتحف الأثرية والتاريخية التي عثر عليها داخل قضية شقة الزمالك.

الداخلية تطلق خدمة جديدة على الإنترنت لتلقى طلبات الشركات بكافة قطاعاتها

أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة عبر موقعها الإلكترونى لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى التعامل مع كافة قطاعاتها على مستوى الجمهورية.

محكمة جنوب القاهرة: 2907 قطع ذهبية ومنقولات تاريخية عثر عليها بشقة الزمالك

بدأ منذ قليل، مؤتمر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للإعلان عن تفاصيل قضية شقة الزمالك التى عثر بداخلها على تحف تاريخية وآثرية.

Edex 2021.. تنظيم معرض مصر الدولى للدفاع والأمن 29 نوفمبر المقبل

تنظم مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، الدورة الثانية لمعرض مصر الدولى للدفاع والأمن EDEX الذى يقام فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح السبت المقبل

أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشى – إيتاى، وذلك فى ظل التعاون بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين اعتبارا من السبت المقبل.

الإسكان: تنفيذ 2544 وحدة سكنية بـ"سكن كل المصريين" فى مدينة غرب قنا الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 2544 وحدة سكنية (106 عمارات) بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين- منخفضي الدخل" بمدينة غرب قنا الجديدة، وجارٍ أيضاً بالمدينة تنفيذ 720 وحدة سكنية، بمشروع "سكن مصر" بنسب إنجازٍ متقدمة، لافتاً إلى أن المخطط العام للمدينة يتيح تنوع استخدامات الأراضي بين مشروعات سكنية بأنواعها، ومناطق خدمات، ومعارض وأسواق تجارية، ومناطق صناعية واستثمارية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد.

السكة الحديد تجرى تعديلات فى حجز تذاكر القطارات الروسية.. اعرف التفاصيل

أجرت هيئة السكة الحديد تعديلات فى نظام حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة شملت السماح لحاملى وحاجزى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها بالأسبقية دون تحديد أرقام المقاعد على التذاكر.

طقس حار بالقاهرة اليوم شديد الحرارة جنوب البلاد.. والعظمى بأسوان 46 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

التعليم: اختيار طالب الثانوية أكثر من إجابة لنفس السؤال الواحد يفقده الدرجة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اختيار طالب الثانوية العامة، فى الامتحان النهائى، لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال، ويجب أن يحرص الطالب على اختيار إجابة واحدة فى كل جزئية، إضافة إلى وضع نفس الإجابة التى تكون فى البابل شيت على التابلت وعدم تغيير الإجابات بين البابل شيت والجهاز اللوحى.

المحطات النووية تبدأ اليوم تلقى طلبات الوظائف الشاغرة بالهيئة

تبدأ هيئة المحطات النووية اليوم الأحد في بدء بيع وسحب كراسات التقدم على إعلان الوظائف الشاغرة بالهيئة ولمدة 3 أسابيع حتى الأحد 3 يوليو بمقر الهيئة بميدان رابعة العدوية من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ6 مساء.