شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس المتهمين بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بالمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عاطل متهم بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أنه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، تسلق عاطل فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بقصد سرقتها، إلا أن الخفير المعين لحراسة المنطقة، تمكن من ضبط، وأبلغ رجال الشرطة الذين تحفظوا على المتهم وبالكشف عليه تبين سابقة اتهامه فى عدة قضايا سرقات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وتابعت التحقيقات، أن الفيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين ولكنها غير مقيمة فيها، وأنه بعد ضبط المتهم من قبل حارس المنطقة، أجرى اتصالًا هاتفيًا بها أخبرها بالواقعة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.