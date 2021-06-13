شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: وقف سير الميكروباص على الدائرى واستبداله بأتوبيسات ترددية بعد التوسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بوزارة النقل أنه مخطط وقف سير الميكروباص على الطريق الدائرى واستبداله بأتوبيسات ترددية تعمل بالكهرباء أو الغاز بعد انتهاء خطة تطويره وتوسعته المتوقع بعد عامين.

وتنفذ وزارة النقل خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى الممتد بطول 106 كم حول القاهرة الكبرى، تشمل إعادة تأهيله ورفع كفاءته وتخطيطه بالكامل مع توسعته ليصل إلى 8 أو 7 حارات بكل اتجاه، مع تخصيص حارتين فى المنتصف منعزلتين لسير الأتوبيسات الترددية.

وتشمل خطة تطوير الدائرى إنشاء مطالع ومنازل جديدة محددة ومخططة بدقة بطول الطريق مع إلغاء المطالع والمنازل العشوائية الموجودة حاليا فى بعض قطاعات الطريق، مع توسعة الطريق ليصل إلى 16 أو 14 حارة بدلا من 8 حارات تمثل عدد الحارات الحالية باتجاهى الطريق.

ومخطط بعد تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق بالكامل تسيير الأتوبيسات الترددية عليه فى الحارات التى سيتم تخصيصها فى المنتصف بواقع حارة لكل اتجاه لسره لامتصاص الكثافات المرورية، مع إلغاء المواقف العشوائية الموجودة حاليا على الطريق وإنشاء بدلا منها مواقف انتظار للأتوبيسات الترددية أسفل الطريق وربطها بحارات الأتوبيسات الموجودة منتصف الدائرى عبر كبارى علوية حتى لا تتقاطع مع باقى حارات الطريق، كما أن الطريق سيكون مراقب بالكامل بشبكة كاميرات لإحكام السيطرة المرورية عليه ضمن نظام النقل الذكى الذى سيتم تطبيقه على الطريق السريعة.

ويجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق فى المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى، حيث يتم إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وطريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائرى فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى 7 حارات بكل اتجاه.

كما يجرى أيضًا تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة للطريق فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم لتصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات فى كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، كما أنه يجرى حاليا أعمال رفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.