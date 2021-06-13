شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.