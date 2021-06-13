شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مضبوطات شقة الزمالك من المجوهرات والتحف الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فيديو مصور للكشف عن المجوهرات والتحف الأثرية والتاريخية التي عثر عليها داخل قضية شقة الزمالك.

ويعرض الفيديو المضبوطات التى عثر عليها والتى منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجوادة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبة الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.

يذكر أن المستشار عمرو ممدوح رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، عقد مؤتمرا للإعلان عن تفاصيل قضية شقة الزمالك.

وأكد المستشار عمرو ممدوح، أنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 8902-8603 لسنة 136 قضائى استئناف القاهرة، سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارج المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للأثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء فحص المنقولات.

وتبين أنه من ضمن الأشياء التي عثر عليها بالشقة، 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتخفي، و47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، وعدد 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

ثالثا: لجنة مصلحة الدمغة والموازين:

وقامت اللجنة بفحص عدد 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجوادة ومنخفض الجودة، والاحجار الكريمة وشبة الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.