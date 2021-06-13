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تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" لـ9 أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين، من بينهم هارب، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي، لجلسة ٩ أغسطس.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وعماد الدرمللي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركي سامح "مهندس"، والثاني معتز على السيد، حركي أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"- تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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