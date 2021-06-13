الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي (لعدد من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمحال اقاماتهم والمستشفيات بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بايفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي (قرية زاوية الناعورة بدائرة مركز شرطة الشهداء محافظة المنوفية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.