ضبط 3 أشخاص ألقوا طفل بمجرى مائي في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن قيام شخصين بالتعدي على طفل وإلقائه بأحد المجاري المائية بالبحيرة، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتداول عدد من تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) متضمناً قيام شخصين بالتعدي على أحد الأطفال وإلقائه بأحد المجاري المائية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور) حيث قام إثنين منهم بإلقاء الطفل المجني عليه بمياه المجرى المائي، بينما قام الثالث بتصويرهما بهاتفه المحمول، والقفز بالمياه عقب إلقائهما للطفل واستخراجه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيام أحدهم ببث مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتحقيق نسب مشاهدة والاستفادة مادياً.

تم تحديد هوية المجني عليه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) وبسؤاله قرر عدم معرفته للمتهمين وقيامهم بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح معه.