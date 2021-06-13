الحبس سنة و3 أشهر للمتهمين بالاعتداء على الفنان ياسر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود سعيد:

قضت محكمة جنح البساتين، بالحبس سنة و3 أشهر لـ3 متهمين في واقعة الاعتداء على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

كان الفنان ياسر فرج، تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم، وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أن الشاب عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته.

وحرر فرج، محضرًا ضدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.