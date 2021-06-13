ضبط القائم على تشغيل منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على صاحب محل بأكتوبر، لاتهامه بإقامة منظومة غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت.

أكدت التحريات أن صاحب محل بمدينة 6 أكتوبر أقام منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على الأجهزة المعدة للنظام ( 106 رواتر – جهاز كمبيوتر– 15 سويتش أنواع مختلفة – مجموعة من الأجهزة والأسلاك والوصلات لتوزيع الإنترنت).

وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيلة منهم شهرياً.