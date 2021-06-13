شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة»: صرف 2.4 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 4850 عاملاً بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 512 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3381 شاباً، وتوفير 800 فرصة عمل.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 344 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام، مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مايو الماضى بالتفتيش على 419 منشأة، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 162 محضراً سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و42 ندوة توعية ( إعرف- إحمي نفسك )، فضلاً عن بحث 42 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 15 منحة مولود جديد بإجمالي 30 ألف جنيه، ومنحة زواج بـ 3 آلاف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية ( علاج- عمليات جراحية صغرى ) لـ 9 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 25 ألفاً و551 جنيها، كما تم صرف منحة عيد العمال لـ 4850 عاملاً بإجمالي 2 مليون و464 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1039 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2331 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 111 محضر مخالفة لقانون العمل، وعمل 3 ندوات توعية، كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها، و42 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 170 منشأة .