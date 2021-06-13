شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء قسطرة قلبية عاجلة لإنقاذ حالة مرضية بمستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لفريق القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، والمشرف العام على العنايات المركزة وأقسام القلب والقسطرة بالمديرية، وذلك بعد إنقاذ حياة مريض بحالة حرجة، بعد قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور محمد هاني، والدكتور يحي محمد عادل أخصائين القلب بالقسم، بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة، لحالة حرجة تم دخولها وحدة الرعاية المركزة للقلب بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي.

وعلي الفور تم التنسيق مع الدكتور شريف شاهين المشرف العام على العنايات المركزة وأقسام القلب والقسطرة القلبية بالمديرية، والذي قرر إجراء قسطرة إنقاذية عاجلة، وتم استدعاء الدكتور محمد منصور، وجميع الطاقم الطبي المعاون له، وإجراء قسطرة إنقاذية فورية، وتم تركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف الأطباء ورئيس قسم القلب ومدير المستشفي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٤٤٠ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي للمرضي، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة وأقسام القلب والقسطرة القلبية بالمديرية، وإستشاري القلب والقسطرة، ولمدير المستشفي، وجميع أطباء القلب والقسطرة المشاركين في هذا العمل، وجميع الفرق الطبية المشاركة من هيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.