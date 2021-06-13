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«صحة الغربية»: تنظم قوافل طبية بقرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قافلة طبية بقرية كفر ابو جندي التابعة لمركز قطور، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، إن القافلة ضمت تخصصات «الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان»، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبال كبير من أهالى القرية .

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أن القافلة وقعت الكشف الطبي، في أول يوم، على 1280 حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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