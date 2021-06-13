شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: تنظم قوافل طبية بقرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قافلة طبية بقرية كفر ابو جندي التابعة لمركز قطور، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، إن القافلة ضمت تخصصات «الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان»، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبال كبير من أهالى القرية .

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أن القافلة وقعت الكشف الطبي، في أول يوم، على 1280 حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي.