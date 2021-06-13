شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 مبنى عشوائي يعترض محور التوفيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إزالة 55 عشة ومباني عشوائية في المنطقة الملاصقة للمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة من جهة الشمال، ضمن أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية.

وقال بيان صحفي الأحد، إن المحافظ تابع على مدار الأيام الماضية توفير المساكن البديلة للمواطنين بمدينة بدر بالتنسيق مع محافظة القاهرة، واطمأن على تسكينهم بالشقق الخاصة بهم، مشيرا إلى أن المنطقة الجغرافية قد بلغت أعمال التطوير بها حوالي 120 مليون جنيه، حيث بدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

ويبلغ طول المحور نحو١.٦ كم، ويربط بين محور العصار ومحور مؤسسة الزكاة وصولا إلى الطريق الدائري بناحية المرج، وتبلغ تكلفة الطريق ٦٥ مليون جنيه، وذلك لتوفير محور حركة بديل لتحقيق سيولة مرورية للقادم من المطرية باتجاه الطريق الدائري، مشيرا إلى أنه جاري حاليا أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية، ويشترك في بدايته مع محور الخصوص الجديد بمسافة تصل إلى 600م تقريبا ليربط محور الفريق العصار بدءا من المطرية وصولا إلى نفق الرشاح بالخصوص.

كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم .

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة 55 عشة تعترض إنشاء محور التوفيقية بشبرا الخيمة

ووجه المحافظ الشكرللأجهزة الأمنية على الجهد المبذول في اعمال الإزالة، كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن، كما تابع أعمال توصيل المياه لمرسى قصر محمد على بالتنسيق مع المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى.جاءت الجولة بحضور الدكتورسمير حماد نائب المحافظ، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتوربكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواءعمرو أبوراية مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء أحمد السيد مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.