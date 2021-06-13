شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حصر المصارف والترع لدراسة إدراجها في المشروع القومي للتبطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأحد، إن الهدف من تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية هو الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمستوى الحضاري والمعيشي لهم، ومكافحة التلوث المائي من خلال منع وجود تجمعات قمامة بالترع والمصارف داخل المناطق السكنية.

جاءت تصريحات المحافظ خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور وكرداسة لوضع الرؤية الأولية لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تغطية مصرف ناهيا بطول ٣٠٠م والوقوف على كل خطوات العمل التنفيذية ووضع آليات عمل غير تقليدية لضمان عدم وجود معوقات تواجه التنفيذ لما لذلك المشروع من أهمية حيوية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعد مطلبًا ملحًا للقاطنين بمساره.

تناول الاجتماع استعراض الوضع الراهن لمصرف ناهيا والبالغ طوله ٤.٦ كم بداية من الطريق الدائري ببولاق الدكرور وحتي ترعة المريوطية بمدينة كرداسة.

وأكد على ضرورة إعداد الدراسات الهندسية والتصميمات اللازمة والتكلفة المبدئية للمشروع بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال بما يضمن تنفيذ التغطية بأعلى المواصفات والمعايير الفنية التي تتحمل الأعباء المستقبلية وتحقيق عوامل الاستدامة لاستغلالها كمحور مروري بالتوازي مع تطوير المنطقة المحيطة به.

وفي نفس الإطار، وجه بضرورة إعداد حصر بعدد السكان المخدومة من مشروع الصرف الصحي بقريتي ناهيا وبرك الخيم ونسب التنفيذ على أرض الواقع لوضعها في الإعتبار أثناء التنفيذ لتتكامل أعمال البنية التحتية بتلك المناطق بالكامل إضافة إلى وضع رؤية لتطوير المصارف التي يمكن تغطيتها أو تبطينها خلال المرحلة المقبلة لدراسة مدى إمكانية إدراجها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف والذي تنفذه الدولة حالياً وشهد استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين وساهم في تقليل فاقد الموارد المائية.

وخلال الاجتماع وجه بسرعة رفع المخلفات نواتج التطهير الواقعه على جانبي الترع وذلك من خلال التعاون الدوري مع قطاع الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أنه لن يسمح باستمرار الوضع الحالي لعدد من الترع والمصارف التي تم رصد تدني لحالتها ومحيطها.

وفي نهاية اللقاء، ثمَّن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارتي الإسكان والري من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصه في تنفيذ مشروعات ذات بعد قومي.