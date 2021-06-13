شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع مشروعات التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من أعمال التطوير التي يشهدها عدد من محاور وشوارع وأحياء العاصمة، رافقهما خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، والدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسي».

وشدد محافظ كفر الشيخ خلال الجولة على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع 21 والذي تم تحويله لاتجاهين، كما شدد على إزالة التعديات، حتى يتسنى المواطن السير دون عوائق، وسهولة الحركة المرورية. كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، محور سعد زغلول وما تم به من أعمال رصف، وزراعة الأعمدة، وتابع وضع الأعمدة الخرسانية «الخوازيق»، والمباني الجاري إنشاؤها بالإسكان غرب مدينة كفر الشيخ، وأشاد بالحديقة العامة المجانية غرب العاصمة والمجاورة لشارع صبري القاضي، موجها بسرعة الانتهاء من بقية أعمال التطوير .



وشدد محافظ كفر الشيخ على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف كفر الشيخ، وارتداء الكمامات ،حفاظا على سلامة المترددين على الموقف القديم والجديد، وذلك خلال جولة تفقدية في الموقف الجديد «القاهرة، طنطا، قطور، وغيرهم». كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، أعمال التطوير التي تشهدها منطقة المدارس، والشارع المقابل لحديقة صنعاء، وأعمال التطوير ووضع البور سن في الطريق بدلا من السن، موجها بسرعة الانتهاء من تطوير الشارع إضافة لتشجيره.