السفير المصري في بوركينا فاسو يقدم واجب العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، Armand Roland Pierre Beouinde عمدة العاصمة واجادوجو ورئيس إتحاد بلديات بوركينا فاسو، حيث قدّم له خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 170 مدنياً في شمال شرق بوركينا فاسو.

كما أكد السفير الخولي على إهتمام مصر بمشاركة عمدة العاصمة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية UCLG/CGLU والتي ستُعقد في القاهرة خلال الفترة من ١٥ حتى ٢١ يونيو الجاري، حيث رحب عمدة واجادوجو بتلقي الدعوة. كما طرح السفير خلال اللقاء أفكاراً حول سُبل التعاون الثُلاثي بين مصر وبوركينا فاسو واتحاد عموديات المدن الفرانكفونية AIMF من أجل دعم المشروعات التنموية والشباب في واجادوجو.

في سياق متصل، التقى السفير الخولي Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchel وزيرة المرأة والتضامن الإجتماعي والأسرة والمساعدات الإنسانية، حيث قدّم السفير لها العزاء.

وقام بتسليمها الدعوة لحضور الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية، والدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري للمنظمة في الأسبوع الأول من يوليو القادم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لدعم تمكين المرأة وترقية دورها في الدول الأعضاء.

من جانبها، أشادت وزيرة المرأة البوركينية بتوجيه رئيس الجمهورية بقيام مصر بسداد مساهمات الدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

السفير المصري في بوركينا فاسو يقدم واجب العزاء في ضحايا الحادث الارهابي