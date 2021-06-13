شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القاهرة»: ضبط مروجى الأدوية المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مفتشو الإدارة العامة للصيدلة، بالتنسيق مع مباحث تموين القاهرة برئاسة اللواء محمد رجائى، بعملية لضبط مروجى الأدوية المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن مفتشوا الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، من ضبط أحد مروجى عقار البيثيدين بالسوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد محاولة الشراء الناجحة وقد تم ضبط التاجر وبحوزته ١٠٢٠ فيال بيثيدين، معروضة للبيع وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة علا خطاب، مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن الإدارة تسعي لضبط سوق الدواء وعدم السماح باي فرصة لدخول أدوية مهربة إلى السوق الدوائي أو عدم استغلال المواطنين وبيع أدوية لهم باكثر من سعرها.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، مضيفا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.