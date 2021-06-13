شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة الإسكندرية» تبدأ تنفيذ قرار تعديل إنذارات فصل 2000 طالب بسبب «مجموع النقاط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، الأحد، بدء تفعيل قرار مجلس الكلية والجامعة بشأن تعديل إنذارات الفصل بحق 2000 طالب وطالبة، من طلاب شعبتي اللغة الانجليزية والانتظام والانتساب، والذين كانوا قد حصلوا على انذارين متتاليين (٢ إنذار أكاديمي) بسبب عدم تمكنهم من رفع مجموع النقاط التراكمي CGPA إلى 2.000 بعد فصلين دراسيين متتاليين، ما عرضهم للفصل نهائيا من الكلية بنهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/ 2021 لولا عدول الكلية عن قرارها فى هذا الصدد.

ونشرت الكلية على موقعها الرسمى على «فيس بوك»، كشوف بأسماء طلاب المستوى الثانى بنظام الساعات المعتمدة الدارسين باللغة العربية والدارسين باللغة الإنجليزية، والذين تم تعديل حالات الإنذارات الخاصة بهم بناء على قرار مجلس الكلية الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 6 / 2021 والممتدة حتى 30 / 6 / 2021 ومجلس الجامعة الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 6 / 2021، وبالتالي على الطلاب الراغبين في إلغاء انسحابهم التوجه إلى شؤون الطلاب اليوم الأحد 13 / 6 / 2021، لتقديم طلب العدول عن الانسحاب ودخول باقي الاختبارات طبقا للجداول المعلنة.

وذكرت أنه سيعقد للطلاب الذين عدلوا عن الانسحاب اختبار مادة ادارة الموارد البشريه يوم الجمعة الموافق 9 / 7 / 2021، الساعة التاسعة صباحًا.

وكان مجلس كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، أعلن التراجع عن احتساب إنذارات الفصل بحق 2000 طالب وطالبة، الذين لم يتمكنوا من الحصول على الحدود الدنيا المطلوبة في نظام الساعات المعتمدة وحصلوا على انذارين بالفصل، وذلك عقب نشر «المصري اليوم»، سلسلة من التغطيات الصحفية للواقعة بعنوان «جامعة الإسكندرية تكشف أسباب فصل 2000 طالب من كلية التجارة» و«أول رد من عميد «تجارة الإسكندرية» حول أزمة فصل 2000 طالب من الكلية».

وننشر أسماء الطلاب عربى من انذارين الى انذار من هنا

أسماء الطلاب عربى من انذارين الى بدون انذار من هنا

أسماء الطلاب انجليزي من انذارين الى انذار من هنا

أسماء الطلاب انجليزي من انذارين الى بدون انذار من هنا