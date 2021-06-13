شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس ترفع الجسم المعدني لكوبري المشاة لربط حرمى الجامعة بتكلفة ٢٢ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه استكمالا لخطة تطوير الحرم الجامعى تم تركيب الكوبرى المعدنى الجديد الرابط بين ضفتى الحرم الجامعى ليكون بديلا عن الكوبرى القديم الذي تم انشائه في ثمانينات القرن الماضى والذى تعرض لبعض الحوادث نتيجة لصغر الارتفاع الخالص اسفله والذى يعد اقل من الارتفاع المسموح به طبقا للمواصفات.

وقال المتيني، أنه قد تم تصميم الكوبرى الجديد بواسطة مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة طبقا لأعلى مستويات الراحة والأمان للمستخدمين وتوفير ارتفاع أمن للمرور أسفله، حيث يبلغ عرض الكوبرى الخارجى 7.3 متر وعرضه الصافى الداخلى للمشاه 6.4 وارتفاع الكوبرى الداخلى 3.2 متر وارتفاع القاع الخالص له من منسوب الطريق حوالة 5.7 متر مما يجعله من أعرض كبارى المشاه في مصر.

واضاف أنه تم عمل صيانة شاملة ورفع كفاءة لجميع العناصر الإنشائية الأصلية للكوبرى من أساسات وأعمدة وسطح الكوبرى العلوى وكذلك تم استخدام عناصر مساعدة حديثة من الكابلات المعدنية المرتكزة بصورة مؤقتة على جسم الكوبرى الحالى للحفاظ على الربط المعلوماتى بين منشآت الحرم والمستشفى التخصصى خلال فترة الاحلال والتجديد.

واشار المتيني إلى أنه لتسهيل استخدام الكوبرى فقد تم تزويده بعدد 4 سلالم كهربائية بالاضافة إلى وجود شاشاتين على جسم الكوبرى من الخارج للعرض الأولى في اتجاه مصر الجديدة والثانية في اتجاه العباسية تستخدم في الأغراض المعلوماتية للجامعة.

وتابع: يوفر الكوبرى ممر خاص للمواطنين لعبور ضفتى شارع الخليفة المأمون بالإضافة إلى ممر منفصل ببوابات الكترونية لمنتسبى جامعة عين شمس من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كما يوفر الارتباط بين حرم الجامعة والجراج المتعدد الطوابق المزمع تنفيذه بجوار مستشفى جامعة عين شمس التخصصى كما يساهم الكوبرى في تحقيق سهولة الحركة على ضفتى طريق الخليفة المأمون مما يخفف الحمل المرورى على ميدان العباسية.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن التكلفة الاجمالية للكوبرى بلغت حوالى 22 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء من الأعمال الهندسية وافتتاحه خلال شهر يوليو القادم.

جامعة عين شمس ترفع الجسم المعدنى لكوبري المشاه لربط حرمى الجامعة بتكلفة ٢٢ مليون جنيه