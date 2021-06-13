شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى رئيسة دير «المحارب» غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، وفاة الراهبة الأم «تماف»، رئيسة دير الأمير تواضروس المشرقي المحارب بغرب الأقصر. وترأس الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، صلوات الجنازة التي اقتصرت على الأباء والراهبات والشمامسة وأسرة تماف فقط.

وتقدم البابا تواضروس بخالص العزاء ولمجمع راهبات الدير، في نياحة الأم تماف إفومية رئيسة دير الأمير تاوضروس المشرقي المحارب بغرب الأقصر.