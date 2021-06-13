شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بانطلاق فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي»، أمس، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك على مرحلتين، تحت إشراف مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وتضم المرحلة الأولي ١٠ إدارات صحية بالمحافظة وهي إدارات «العاشر من رمضان، ههيا، مشتول السوق، القنايات، الحسينية، كفر صقر، منشأة أبوعمر، القرين، منيا القمح، ديرب نجم»، وتستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٣ وحتى ١٧ يونيو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بمحافظة الشرقية، يتم تنفيذها في ٨ محافظات على مستوي الجمهورية، وتستمر لمدة ١٠ أيام بالمحافظة، خلال الفترة من ١٣ وحتي ٢٤ يونيو الجاري، موضحًا أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، بجانب ندوات توعوية وتثقيفية، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفات.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢١٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، مع توفير خدمة الأخصائي بها، وعدد ١٤ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية المحرومة من الخدمة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ٢٤٨ طبيب و٤١٠ ممرضة، و٤٥٧ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، مؤكدًا أنه تم التدريب الجيد للقائمين على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، فضلا عن تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الحملة تضم ٩ إدارات صحية وهي إدارات «الصالحية الجديدة، فاقوس، أولاد صقر، أبوكبير، صان الحجر، الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، أبوحماد»، وتستمر لمدة ٥ أيام أخرى خلال الفترة ٢٠ حتي ٢٤ يونيو الحالي.