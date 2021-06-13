شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أعمال صيانة خط رئيسي.. قطع المياه في وسط الإسكندرية (المناطق) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الأحد، قطع المياه عن بعض مناطق وسط المحافظة، بدء من صباح اليوم الأحد وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الأحد، أنه سيجري قطع المياه عن بعض المناطق وسط المدينة ومحطة مصر وميدان الشهداء، وبحري، ووابور المياه، والمنشية، ومحطة الرمل، والأنفوشي، والأزاريطة لحين إجراء الاصلاحات اللازمة.

وأشار البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر مفاجىء بخط المياه قطر 700 مم أمام بميدان الشهداء (محطة مصر)



وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.