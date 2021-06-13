شكرا لقرائتكم خبر عن «التثقيف الصحي» بشمال سيناء ينظم توعية ضد المضادات الحيوية في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم إدارة التثقيف والإعلام الصحي بتوعية المواطنين بالاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في مواجهة كورونا، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة، الأحد، إنه يتم التركيز على تطبيق كل الإجراءات واتخاذ التدابير الاحترازية للتصدي للفيروس على مستوى المنشآت الطبية إلى جانب تكثيف التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية، ونشر تعليمات وزارة الصحة والاجراءات الوقائية والاحترازية وجهود الدولة في هذا الشأن.

وناشد المواطنين باستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، خاصة المضادات الحيوية والتسجيل للحصول على لقاح كورونا لحماية أنفسهم وأهلهم من الفيروس وذلك من خلال الرابط المخصص أو الخط الساخن، وكذا زيارة مراكز التطعيم ضد كورونا بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد المركزيين.