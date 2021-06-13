شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومى للمرضى فى منازلهم والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لعدد من المواطنين "نظرًا لظروفهم الصحية" بمحال إقاماتهم والمستشفيات بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما قام القطاع بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية زاوية الناعورة بدائرة مركز شرطة الشهداء محافظة المنوفية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية بإشراف مدير الإعلام والعلاقات بالقطاع استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.