شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطلق خدمة جديدة على الإنترنت لتلقى طلبات الشركات بكافة قطاعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة عبر موقعها الإلكترونى لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى التعامل مع كافة قطاعاتها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى تطوير المنظومة الخدمية من خلال توفير الآليات اللازمة لتقديم كافة الخدمات بصورة مُيسرة

قامت وزارة الداخلية بتدشين خدمة عَبر بوابة الوزارة على موقعها الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت (www.moi.gov.eg).. لتلقى طلبات تسجيل الشركات الراغبة فى التعامل مع جهات وزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة الداخلية نحو تطوير وميكنة الخدمات التى تقدمها كافة القطاعات.. للتيسير على المواطنين.