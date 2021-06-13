شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء الدنمارك عن إصابة اللاعب كريستيان إريكسن: صدمة تحولت لحدث وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت ميتى فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، عن أمنياتها بالشفاء العاجل للاعب كرة القدم الدنماركى كريستيان إريكسن، بعد سقوط اللاعب وتعرضه للإغماء، خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020.

وكتبت فريديريكسن فى منشور لها عبر حسابها الرسمى على "فيس بوك": "أفضل رسالة على الإطلاق في ملعب كرة قدم هي تلك التي جاءت ليلة أمس السبت، حقيقة أن كريستيان إريكسن مستيقظ وحالته مستقرة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ووصفت رئيسة وزراء الدنمارك وعكة إريكسن الصحية بأنها "صدمة تحولت إلى حدث وطني".

وقالت: "قبل أن نتمكن من تنفس الصعداء الجماعي، مرت كل الدنمارك - الأطفال وكذلك البالغين - بتجربة عنيفة للغاية عندما شاهدت أحد أكبر نجوم كرة القدم في الدنمارك وهو يسقط أمام الكاميرات".

وحرصت رئيسة وزراء الدنمارك على توجيه الشكر للطاقم الطبي على استجابته السريعة لإسعاف كريستيان إريكسن في أرض الملعب فور إغمائه، كما أنها شكرت زملاء اللاعب ولاعبي فريق فنلندا "الذين أظهروا الإنسانية".

وتابعت:"إلى كل المعجبين الذين تفاعلوا بكرامة وحب وإشادة، هذا ينطبق على كل من المشجعين الدنماركيين والفنلنديين، لقد كان الأمر سحريا".

وأردفت: "بالنيابة عن الدنمارك بأكملها، أبعث بتحية كبيرة إلى كريستيان إريكسن وزوجته وأطفاله وعائلته المقربة مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل".

واختتمت رئيسة حكومة الدنمارك بيانها بقولها: "نادرا ما كان الفوز أو الخسارة في مباراة كرة قدم مهمًا للغاية".