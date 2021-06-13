شكرا لقرائتكم خبر عن Edex 2021.. تنظيم معرض مصر الدولى للدفاع والأمن 29 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، الدورة الثانية لمعرض مصر الدولى للدفاع والأمن EDEX الذى يقام فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يعد EDEX الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية فى مصر والقارة الأفريقية، حيث يهدف إلى أن يضم أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية فى مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية).

من المتوقع أن يقوم بزيارة EDEX أكثر من 30 ألف زائر من المختصين والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى الوفود الدولية التي يستضيفها المعرض من أكثر من 41 دولة من وزراء الدفاع و كبار العسكريين وممثلو أكبر جيوش العالم.