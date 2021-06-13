شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر بـ«جنوب القاهرة» لإعلان تفاصيل قضية شقة الزمالك ..والتحفظ علي المنقولات والمضبوطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار عمرو ممدوح رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الأحد، تفاصيل قضية شقة الزمالك والتي عرفت إعلاميًا باسم «مغارة على بابا»، ابلاغ النيابةالعامة في الواقعة والتحفظ على الشقة وما بها من مضبوطات ومنقولات واموال ووضعها تحت تصرف النيابة واستمرار الحراسة المشددة على المكانين .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المحكمة في منطقة زينهم.