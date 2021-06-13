شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث .. طلاب جامعة المنيا يواصلون امتحانات نهاية العام داخل 20 كلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب كليات جامعة المنيا الـ20 لليوم الثالث علي التوالي تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2020-2021، وسط تدابير وقائية مشددة اتخذتها الجامعة؛ حفاظًا على سلامتهم من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتستمر الامتحانات حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشاد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي استحدثتها كلية التربية النوعية بالتعاون مع مكتب رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية، والأمن الإداري، والتي جاءت من خلال تبني الكلية لمشروع تخرج طلاب قسم تكنولوجيا التعليم بالفرقة الرابعة، ينظم الحفاظ على متعلقات الطلاب والتليفون المحمول الخاص بهم في مكان مجهز له رقم كودي تسلسي يتسلم به الطالب متعلقاته فور انتهاء الامتحانات، مثمنًا مجهودات طلاب الاتحاد بالكلية خلال استقبالهم الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية لهم قبل دخولهم مبنى الكلية ومقار اللجان التي تعقد بها الامتحانات.