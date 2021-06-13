شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يحاول الانتحار أمام قطار في بني سويف .. ويقظة السائق تنقذه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو تظهر فيه يقظة سائق قطار بعدما أنقذ شابا من الانتحار تحت عجلات القطار.

وفوجئ قائد القطار رقم 890 (القاهرة- أسيوط)، أيمن الحسيني سليم، ومساعده طه هاشم، عند مروره من محطة طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بوجود شاب على قضبان السكك الحديد، وتبين يقظة سائق القطار حيث قام بإيقاف القطار وتبيّن أنّه شخص يريد الانتحار تحت عجلات القطار.

وأبلغ قائد القطار، المختصين، وحضرت حراسة المحطة وتم التحفظ على الشاب بمعرفة نظراء المحطة، واستكمل السائق رحلته، بعد إنقاذ الشاب من الانتحار تحت عجلات القطار.