شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لتشغيلها العام المقبل ..وزير النقل يتفقد المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، اليوم الاحد، جولة تفقدية للمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد موقع المحطة متعددة الاغراض، حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 63% واطلع الوزير على كافة الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام المقبل حيث تم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 متر وسيتم الصب الخرساني لأعمال الرصيف الجنوبي قبل نهاية هذا الشهر ووجاري التعاقد على أوناش الرصيف أوناش الساحة الخاصة بالمرحلة الاولى من المشروع كما تتم كافة أعمال البنية التحتية والإنشاء للمباني وأعمال المرافق وفقاً الخطة الزمنية الموضوعة

وفيما يتعلق بالمشغل العالمي الذي سيقوم بإدارة وتشغيل المحطة فقد تم الاتفاق مع شركة CMA cgm الفرنسية العالمية على فترة ما قبل التشغيل لأعمال تجهيز المحطة للعمل وجارى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بعقد المشاركه الخاصه مع هذه الشركه العالميه تمهيداً لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين لهذه المحطة العملاقة التي ستوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة وأكد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.