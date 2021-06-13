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تسلم 362 ألفا و763 طن قمح من المزارعين في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا الأحد، تسلم 362763 ألف طن، و836 كيلوجرام قمح محلي من المزارعين، وذلك منذ بدء تسلم المحصول في 15 إبريل الماضي، مؤكدًا استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال وكيل وزارة التموين في المنيا إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي داخل الشون والصوامع والهناجر ووسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المزروعة بالمحافظة هي 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردبا للفدان، وبإجمالي 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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