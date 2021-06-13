شكرا لقرائتكم خبر عن «تعمير شمال سيناء» ينفذ مشروعات في قطاع الإسكان البدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ناجى ابراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه تم إنشاء العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات على أرض سيناء بتكاليف منذ عام 2014 حتى الآن.

وأضاف، في بيان، أنه في قطاع الإسكان البدوى تم تنفيذ عدد 127 منزلا بدويا في نخل والحسنة بوسط سيناء بتكلفة 35 مليون جنيها، فضلًا عن البدء في مشروع لإنشاء 25 منزلا بدويا في نخل خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلى رفع كفاءة قرية الروضة ببئر العبد بتكلفة إجمالية 127 مليون جنيها والتى شملت رفع كفاءة عدد 563 وحدة سكنية، إنشاء عدد 51 منزلا بدلا من المنازل الآيلة للسقوط والعشش، وذلك بخلاف إنشاء شبكات المياه (بطول 14 كيلومترا)، الكهرباء (بطول 7 كيلو مترات)، الطرق (بطول 5 كيلو مترات) بالقرية، إنشاء خزان أرضى سعة 1000 متر مكعب ومحطة طلمبات بمشتملاتها، وإنشاء مجمع خدمى على مسطح 400 متر مربع لخدمة أهالى القرية.