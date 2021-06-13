شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ التشغيل الصيفي بقطارات جديدة لمرسى مطروح (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة ومرسى مطروح، والعكس طريق المناشي- إيتاي وذلك ابتداء من 19/6/2021 مع بدء الموسم الصيفي في إطار التيسير على المصيفين.

وأوضح بيان هيئة السكة الحديد، الأحد، أن القطارات التي سيتم تشغيلها هي كالتالي:

- تشغيل قطار 939 / 940 ما بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشي وذلك ابتداء من يوم 19/6/2021.

ثم يعود بقطار 943 / 942 ما بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشي وذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميًا لحين صدور تعليمات أخرى.

- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة- مرسى مطروح طريق المناشي قيام القاهرة الساعة 22:35 وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

ويعود بقطار نوم رقم 775 /774 نوم ما بين مرسى مطروح - القاهرة طريق المناشي قيام مرسى مطروح الساعة 19:30 وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20/6/2021 على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى، بالإضافة إلى استمرار تشغيل قطاري 1205/ 1206، 1209/ 1208 بتركيبه وجدوله الحالي.