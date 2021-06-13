شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف معبر رفح البري في شمال سيناء، العمل، اليوم الأحد، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال الجرحى والمصابين، فضلا عن إدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 3720 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2152 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 1568 مسافرًا بحسب مصادر فلسطينية.